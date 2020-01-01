توكنوميكس Drop Staked NTRN (DNTRN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Drop Staked NTRN (DNTRN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Drop Staked NTRN (DNTRN) Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth. الموقع الرسمي: https://www.drop.money/ اشتر DNTRN الآن!

توكنوميكس Drop Staked NTRN (DNTRN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Drop Staked NTRN (DNTRN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 13.13M $ 13.13M $ 13.13M إجمالي العرض: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M العرض المتداول: $ 145.75M $ 145.75M $ 145.75M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 13.13M $ 13.13M $ 13.13M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.387924 $ 0.387924 $ 0.387924 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0499816 $ 0.0499816 $ 0.0499816 السعر الحالي: $ 0.090059 $ 0.090059 $ 0.090059 معرفة المزيد عن سعر Drop Staked NTRN (DNTRN)

توكنوميكس Drop Staked NTRN (DNTRN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Drop Staked NTRN (DNTRN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DNTRN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DNTRN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DNTRN، استكشف السعر المباشر لتوكن DNTRN!

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