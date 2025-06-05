سعر Drop Staked NTRN (DNTRN)
سعر Drop Staked NTRN (DNTRN) المباشر لليوم هو USD 0.101459. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.44M. يتم تحديث سعر DNTRN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Drop Staked NTRN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Drop Staked NTRN خلال اليوم هو -3.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 145.75M
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خلال اليوم، كان سعر Drop Staked NTRN مقابل USD هو $ -0.003544226543587 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Drop Staked NTRN مقابل USD هو $ -0.0208002922 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Drop Staked NTRN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Drop Staked NTRN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003544226543587
|-3.37%
|30 يوم
|$ -0.0208002922
|-20.50%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Drop Staked NTRN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-3.37%
-20.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth.
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€0.08826933
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$0.101459
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RM0.42917157
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₺3.98835329
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¥14.49544733
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₽8.04062575
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₹8.71329892
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Rp1,663.26202896
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₩137.66464415
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₱5.64416417
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৳12.39220226
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