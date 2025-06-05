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سعر Drop Staked NTRN (DNTRN) المباشر لليوم هو USD 0.101459 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.44M . يتم تحديث سعر DNTRN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Drop Staked NTRN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Drop Staked NTRN خلال اليوم هو -3.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 145.75M

أداء سعر Drop Staked NTRN (DNTRN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Drop Staked NTRN مقابل USD هو $ -0.003544226543587 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Drop Staked NTRN مقابل USD هو $ -0.0208002922 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Drop Staked NTRN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Drop Staked NTRN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003544226543587 -3.37% 30 يوم $ -0.0208002922 -20.50% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Drop Staked NTRN (DNTRN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Drop Staked NTRN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.091456$ 0.091456 $ 0.091456 24 ساعة مرتفع $ 0.117179$ 0.117179 $ 0.117179 عالية طوال الوقت $ 0.387924$ 0.387924 $ 0.387924 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -3.37% تغير السعر (7 أيام) -20.06%

معلومات سوق Drop Staked NTRN (DNTRN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: