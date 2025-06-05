شعار Drop Staked NTRN

سعر Drop Staked NTRN (DNTRN)

USD

مخطط سعر Drop Staked NTRN (DNTRN) المباشر

$0.101459
$0.101459$0.101459
-3.30%(1D)

سعر Drop Staked NTRN (DNTRN) لليوم

سعر Drop Staked NTRN (DNTRN) المباشر لليوم هو USD 0.101459. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.44M. يتم تحديث سعر DNTRN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Drop Staked NTRN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Drop Staked NTRN خلال اليوم هو -3.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 145.75M

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DNTRN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DNTRN.

أداء سعر Drop Staked NTRN (DNTRN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Drop Staked NTRN مقابل USD هو $ -0.003544226543587 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Drop Staked NTRN مقابل USD هو $ -0.0208002922 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Drop Staked NTRN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Drop Staked NTRN مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.003544226543587-3.37%
30 يوم$ -0.0208002922-20.50%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

تحليل سعر Drop Staked NTRN (DNTRN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Drop Staked NTRN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.091456
$ 0.091456$ 0.091456

$ 0.117179
$ 0.117179$ 0.117179

$ 0.387924
$ 0.387924$ 0.387924

-0.12%

-3.37%

-20.06%

معلومات سوق Drop Staked NTRN (DNTRN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 16.44M
$ 16.44M$ 16.44M

--
----

145.75M
145.75M 145.75M

ما هو Drop Staked NTRN ( DNTRN )

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Drop Staked NTRN (DNTRN)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Drop Staked NTRN (DNTRN)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة DNTRN إلى العملات المحلية

1 DNTRN إلى VND
2,669.893585
1 DNTRN إلى AUD
A$0.15523227
1 DNTRN إلى GBP
0.07406507
1 DNTRN إلى EUR
0.08826933
1 DNTRN إلى USD
$0.101459
1 DNTRN إلى MYR
RM0.42917157
1 DNTRN إلى TRY
3.98835329
1 DNTRN إلى JPY
¥14.49544733
1 DNTRN إلى RUB
8.04062575
1 DNTRN إلى INR
8.71329892
1 DNTRN إلى IDR
Rp1,663.26202896
1 DNTRN إلى KRW
137.66464415
1 DNTRN إلى PHP
5.64416417
1 DNTRN إلى EGP
￡E.5.03946853
1 DNTRN إلى BRL
R$0.57121417
1 DNTRN إلى CAD
C$0.13798424
1 DNTRN إلى BDT
12.39220226
1 DNTRN إلى NGN
160.28188443
1 DNTRN إلى UAH
4.20344637
1 DNTRN إلى VES
Bs9.841523
1 DNTRN إلى PKR
Rs28.611438
1 DNTRN إلى KZT
51.7643818
1 DNTRN إلى THB
฿3.30350504
1 DNTRN إلى TWD
NT$3.03159492
1 DNTRN إلى AED
د.إ0.37235453
1 DNTRN إلى CHF
Fr0.08218179
1 DNTRN إلى HKD
HK$0.79543856
1 DNTRN إلى MAD
.د.م0.93240821
1 DNTRN إلى MXN
$1.94699821