معلومات سعر Drop Staked INIT (DEINIT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.245091 24 ساعة مرتفع $ 0.283928 عالية طوال الوقت $ 0.788788 أدنى سعر $ 0.236258 تغير السعر (1 ساعة) +1.11% تغير السعر (1يوم) +4.04% تغير السعر (7 أيام) -4.06%

سعر Drop Staked INIT (DEINIT) في الوقت الحقيقي هو $0.256228. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DEINIT بين أدنى سعر $ 0.245091 وأعلى سعر $ 0.283928، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDEINIT على الإطلاق هو $ 0.788788، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.236258.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DEINIT +1.11% على مدار الساعة الماضية، +4.04% على مدار 24 ساعة، و -4.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Drop Staked INIT (DEINIT)

القيمة السوقية $ 15.33K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.33K إمداد دورة التداول 59.82K إجمالي العرض 59,816.553167

القيمة السوقية الحالية لـ Drop Staked INIT هي $ 15.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DEINIT يبلغ 59.82K، مع إجمالي عرض 59816.553167. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.33K.