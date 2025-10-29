سعر Drop Staked INIT المباشر اليوم هو 0.256228 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DEINIT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DEINIT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Drop Staked INIT المباشر اليوم هو 0.256228 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DEINIT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DEINIT بسهولة على موقع MEXC الآن.

$0.256228
مخطط أسعار Drop Staked INIT (DEINIT) المباشر
معلومات سعر Drop Staked INIT (DEINIT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

سعر Drop Staked INIT (DEINIT) في الوقت الحقيقي هو $0.256228. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DEINIT بين أدنى سعر $ 0.245091 وأعلى سعر $ 0.283928، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDEINIT على الإطلاق هو $ 0.788788، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.236258.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DEINIT +1.11% على مدار الساعة الماضية، +4.04% على مدار 24 ساعة، و -4.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Drop Staked INIT (DEINIT)

القيمة السوقية الحالية لـ Drop Staked INIT هي $ 15.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DEINIT يبلغ 59.82K، مع إجمالي عرض 59816.553167. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.33K.

سجل سعر Drop Staked INIT (DEINIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Drop Staked INIT مقابل USD هو $ +0.00994978 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Drop Staked INIT مقابل USD هو $ -0.1185306884 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Drop Staked INIT مقابل USD هو $ -0.1346164516 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Drop Staked INIT مقابل USD هو $ -0.4103331231985077 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00994978+4.04%
30 يوم$ -0.1185306884-46.25%
60 يوم$ -0.1346164516-52.53%
90 يوم$ -0.4103331231985077-61.55%

ما هو Drop Staked INIT ( DEINIT )

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Drop Staked INIT (DEINIT)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Drop Staked INIT (USD)

كم ستكون قيمة Drop Staked INIT (DEINIT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Drop Staked INIT (DEINIT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Drop Staked INIT.

تحقق الآن من توقعات سعر Drop Staked INIT!

عملة DEINIT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Drop Staked INIT (DEINIT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Drop Staked INIT (DEINIT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DEINIT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Drop Staked INIT (DEINIT)

كم يساوي Drop Staked INIT (DEINIT) اليوم؟
سعر DEINIT المباشر في USD هو USD 0.256228، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DEINIT إلى USD الحالي؟
سعر DEINIT إلى USD الحالي هو $ 0.256228. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Drop Staked INIT ؟
القيمة السوقية لعملة DEINIT هي $ 15.33K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DEINIT؟
العرض المتداول لتوكن DEINIT هو 59.82K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DEINIT؟
حقق DEINIT سعرًا قياسيًا قدره 0.788788 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DEINIT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.236258 DEINIT.
ما هو حجم تداول DEINIT؟
حجم تداول DEINIT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DEINIT هذا العام؟
قد يرتفع DEINIT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DEINIT لمزيد من التحليل المتعمق.
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

