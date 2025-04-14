سعر Droid (DROID)
سعر Droid (DROID) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DROID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Droid الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Droid خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Droid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Droid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Droid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Droid مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ 0
|-50.20%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Droid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-0.02%
-3.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Droid is the community token powering Nakamoto_1, humanity's first-ever interplanetary treasure hunt to the Moon's unexplored south pole. Created for crypto enthusiasts and lunar pioneers alike, Droid fuels exploration, discovery, and rewards. Droid is naturally deflationary as liquidity pool proceeds go directly to the treasure chest on the Moon. It represents a historic leap, merging blockchain innovation with real-world adventure, marking a bold new chapter for space-bound communities. Droid was born out of Nakamoto_1's successful NFT drop where 24,000 NFTs were sold in 1 day.
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