معلومات سعر DRIVEGT (DGT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00021756$ 0.00021756 $ 0.00021756 أدنى سعر $ 0.00000453$ 0.00000453 $ 0.00000453 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.81% تغير السعر (7 أيام) -0.81%

سعر DRIVEGT (DGT) في الوقت الحقيقي هو $0.00000492. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DGT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDGT على الإطلاق هو $ 0.00021756، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000453.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DGT -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و -0.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DRIVEGT (DGT)

القيمة السوقية $ 4.92K$ 4.92K $ 4.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.92K$ 4.92K $ 4.92K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,996,874.098305 999,996,874.098305 999,996,874.098305

القيمة السوقية الحالية لـ DRIVEGT هي $ 4.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DGT يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999996874.098305. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.92K.