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سعر Drip Network (DRIP) المباشر لليوم هو USD 0.00244771 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DRIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Drip Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 769.28 - تغيير سعر Drip Network خلال اليوم هو +3.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Drip Network (DRIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Drip Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Drip Network مقابل USD هو $ -0.0004806754 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Drip Network مقابل USD هو $ -0.0004664238 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Drip Network مقابل USD هو $ -0.001242661478458289 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.35% 30 يوم $ -0.0004806754 -19.63% 60 يوم $ -0.0004664238 -19.05% 90 يوم $ -0.001242661478458289 -33.67%

تحليل سعر Drip Network (DRIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Drip Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00232306$ 0.00232306 $ 0.00232306 24 ساعة مرتفع $ 0.00246231$ 0.00246231 $ 0.00246231 عالية طوال الوقت $ 173.86$ 173.86 $ 173.86 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) +3.35% تغير السعر (7 أيام) +2.61%

معلومات سوق Drip Network (DRIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: