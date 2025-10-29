معلومات سعر DRINK (DRINK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02555875 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +21.58% تغير السعر (7 أيام) +29.00%

سعر DRINK (DRINK) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DRINK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDRINK على الإطلاق هو $ 0.02555875، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DRINK +0.01% على مدار الساعة الماضية، +21.58% على مدار 24 ساعة، و +29.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DRINK (DRINK)

القيمة السوقية $ 6.22K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.60K إمداد دورة التداول 190.08M إجمالي العرض 721,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DRINK هي $ 6.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DRINK يبلغ 190.08M، مع إجمالي عرض 721000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.60K.