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سعر DRIL (DRIL) المباشر لليوم هو USD 0.0000388 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.48K . يتم تحديث سعر DRIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DRIL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر DRIL خلال اليوم هو -16.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر DRIL (DRIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DRIL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DRIL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DRIL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DRIL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -16.62% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DRIL (DRIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DRIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00003309$ 0.00003309 $ 0.00003309 24 ساعة مرتفع $ 0.00005338$ 0.00005338 $ 0.00005338 عالية طوال الوقت $ 0.00011316$ 0.00011316 $ 0.00011316 تغير السعر (1 ساعة) +3.85% تغير السعر (1يوم) -16.62% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق DRIL (DRIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: