سعر DRIL (DRIL)
سعر DRIL (DRIL) المباشر لليوم هو USD 0.0000388. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 38.48K. يتم تحديث سعر DRIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DRIL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر DRIL خلال اليوم هو -16.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر DRIL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DRIL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DRIL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DRIL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.62%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DRIL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.85%
-16.62%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dril combines the community-driven dynamics of platforms like Reddit and 4chan with tokenized incentives. 4chan is known for the anonymity and privacy it offers its users, while Reddit runs on a karma-based approach that appreciates users who contribute value to its community. Dril takes the best of both into DeFi—building a platform that provides the privacy degens need and rewarding their contributions with crypto, based on a point-based reward system.
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يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس DRIL (DRIL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DRIL والتوكن الشاملة الآن!
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₫1.021022
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A$0.000059364
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€0.000033368
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$0.0000388
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RM0.000164512
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₺0.001536092
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¥0.005613972
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₽0.003040756
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Rp0.636065472
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₩0.052717172
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₱0.002205004
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￡E.0.00194194
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R$0.0002134
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C$0.000053156
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৳0.004741748
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₦0.060061624
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₴0.001618736
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Bs0.0039964
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Rs0.011047524
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₸0.020061928
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฿0.001266044
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NT$0.001142272
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د.إ0.000142396
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Fr0.00003104
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