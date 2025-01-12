سعر Driftin Cat (DRIFTY)
سعر Driftin Cat (DRIFTY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.68K. يتم تحديث سعر DRIFTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Driftin Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.04
- تغيير سعر Driftin Cat خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.02M
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خلال اليوم، كان سعر Driftin Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Driftin Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Driftin Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Driftin Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.05%
|30 يوم
|$ 0
|-36.21%
|60 يوم
|$ 0
|-43.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Driftin Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.05%
-14.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The cat literally drifts. The only meme coin on Solana with reckless driving included for free.
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