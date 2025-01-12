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سعر Driftin Cat (DRIFTY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.68K . يتم تحديث سعر DRIFTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Driftin Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.04 - تغيير سعر Driftin Cat خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.02M

أداء سعر Driftin Cat (DRIFTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Driftin Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Driftin Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Driftin Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Driftin Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.05% 30 يوم $ 0 -36.21% 60 يوم $ 0 -43.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Driftin Cat (DRIFTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Driftin Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0010724$ 0.0010724 $ 0.0010724 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) -14.62%

معلومات سوق Driftin Cat (DRIFTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: