سعر Drife (DRF)
سعر Drife (DRF) المباشر لليوم هو USD 0.00007625. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DRF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Drife الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Drife خلال اليوم هو -23.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DRF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DRF.
خلال اليوم، كان سعر Drife مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Drife مقابل USD هو $ -0.0000492596 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Drife مقابل USD هو $ -0.0000364534 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Drife مقابل USD هو $ -0.0004461091553106101 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-23.19%
|30 يوم
|$ -0.0000492596
|-64.60%
|60 يوم
|$ -0.0000364534
|-47.80%
|90 يوم
|$ -0.0004461091553106101
|-85.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Drife: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.99%
-23.19%
-20.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Drife (DRF) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DRF والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DRF إلى VND
₫2.00651875
|1 DRF إلى AUD
A$0.0001166625
|1 DRF إلى GBP
￡0.0000556625
|1 DRF إلى EUR
€0.000065575
|1 DRF إلى USD
$0.00007625
|1 DRF إلى MYR
RM0.0003233
|1 DRF إلى TRY
₺0.0030187375
|1 DRF إلى JPY
¥0.0110326125
|1 DRF إلى RUB
₽0.0059757125
|1 DRF إلى INR
₹0.0065514
|1 DRF إلى IDR
Rp1.2499998
|1 DRF إلى KRW
₩0.1036001125
|1 DRF إلى PHP
₱0.0043332875
|1 DRF إلى EGP
￡E.0.0038163125
|1 DRF إلى BRL
R$0.000419375
|1 DRF إلى CAD
C$0.0001044625
|1 DRF إلى BDT
৳0.0093185125
|1 DRF إلى NGN
₦0.118033475
|1 DRF إلى UAH
₴0.00318115
|1 DRF إلى VES
Bs0.00785375
|1 DRF إلى PKR
Rs0.0217106625
|1 DRF إلى KZT
₸0.039425825
|1 DRF إلى THB
฿0.0024880375
|1 DRF إلى TWD
NT$0.0022448
|1 DRF إلى AED
د.إ0.0002798375
|1 DRF إلى CHF
Fr0.000061
|1 DRF إلى HKD
HK$0.0005978
|1 DRF إلى MAD
.د.م0.0006931125
|1 DRF إلى MXN
$0.0014518
|1 DRF إلى PLN
zł0.0002783125