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سعر Drife (DRF) المباشر لليوم هو USD 0.00007625 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DRF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Drife الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Drife خلال اليوم هو -23.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Drife (DRF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Drife مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Drife مقابل USD هو $ -0.0000492596 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Drife مقابل USD هو $ -0.0000364534 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Drife مقابل USD هو $ -0.0004461091553106101 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -23.19% 30 يوم $ -0.0000492596 -64.60% 60 يوم $ -0.0000364534 -47.80% 90 يوم $ -0.0004461091553106101 -85.40%

تحليل سعر Drife (DRF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Drife: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00007423$ 0.00007423 $ 0.00007423 24 ساعة مرتفع $ 0.00014497$ 0.00014497 $ 0.00014497 عالية طوال الوقت $ 0.03745335$ 0.03745335 $ 0.03745335 تغير السعر (1 ساعة) +0.99% تغير السعر (1يوم) -23.19% تغير السعر (7 أيام) -20.09%

معلومات سوق Drife (DRF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: