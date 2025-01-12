سعر DREYERX NETWORK (DRX)
سعر DREYERX NETWORK (DRX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.46K. يتم تحديث سعر DRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DREYERX NETWORK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.55K
- تغيير سعر DREYERX NETWORK خلال اليوم هو -59.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر DREYERX NETWORK مقابل USD هو $ -0.000457141684447591 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DREYERX NETWORK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DREYERX NETWORK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DREYERX NETWORK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000457141684447591
|-59.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DREYERX NETWORK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-59.23%
-86.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are the founding team behind DreyerX ($DRX), driving its vision, development, and growth. Our role includes overseeing the project's strategic direction, building its core blockchain technology, and ensuring a strong connection with the community and ecosystem partners, including exchanges and other stakeholders. Our goal is to establish DreyerX as a leading player in the blockchain space while fostering transparency and trust with all participants.
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