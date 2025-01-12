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سعر DREYERX NETWORK (DRX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.46K . يتم تحديث سعر DRX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DREYERX NETWORK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.55K - تغيير سعر DREYERX NETWORK خلال اليوم هو -59.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر DREYERX NETWORK (DRX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DREYERX NETWORK مقابل USD هو $ -0.000457141684447591 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DREYERX NETWORK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DREYERX NETWORK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DREYERX NETWORK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000457141684447591 -59.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DREYERX NETWORK (DRX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DREYERX NETWORK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00799518$ 0.00799518 $ 0.00799518 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -59.23% تغير السعر (7 أيام) -86.58%

معلومات سوق DREYERX NETWORK (DRX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: