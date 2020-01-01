توكنوميكس Drep (DREP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Drep (DREP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Drep (DREP) Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community. DREP's vision: Build an infrastructure to accelerate internet platforms’ (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization

Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering

Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency

Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition الموقع الرسمي: https://www.drep.org اشتر DREP الآن!

توكنوميكس Drep (DREP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Drep (DREP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 129.43K $ 129.43K $ 129.43K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 57.41M $ 57.41M $ 57.41M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 225.46K $ 225.46K $ 225.46K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 3.98 $ 3.98 $ 3.98 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00016152 $ 0.00016152 $ 0.00016152 السعر الحالي: $ 0.00225463 $ 0.00225463 $ 0.00225463 معرفة المزيد عن سعر Drep (DREP)

توكنوميكس Drep (DREP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Drep (DREP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DREP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DREP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DREP، استكشف السعر المباشر لتوكن DREP!

توقعات سعر DREP هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه DREP؟ تجمع صفحة توقعات أسعار DREP الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر DREP الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!