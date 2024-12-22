سعر Drep (DREP)
سعر Drep (DREP) المباشر لليوم هو USD 0.00396776. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 227.58K. يتم تحديث سعر DREP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Drep الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.37K
- تغيير سعر Drep خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 57.41M
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خلال اليوم، كان سعر Drep مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Drep مقابل USD هو $ -0.0002542465 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Drep مقابل USD هو $ -0.0014630039 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Drep مقابل USD هو $ -0.000962152718900296 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ -0.0002542465
|-6.40%
|60 يوم
|$ -0.0014630039
|-36.87%
|90 يوم
|$ -0.000962152718900296
|-19.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Drep: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-0.02%
-11.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Decentralized Reputation System (DREP) enables Internet platforms to quantify, monetize, and share reputation value. DREP Foundation aims to provide a blockchain infrastructure and decentralized reputation protocol. These will empower existing Internet platforms to unleash their reputation value and achieve the interconnectedness of reputation data in the Internet community. DREP's vision: - Build an infrastructure to accelerate internet platforms’ (social networking, online content providers, online games) user growth and traffic monetization - Tackle the issues of fake news/contents/accounts identification and filtering - Enhance tokenomics based on reputation-backed assets and reputation-backed currency - Establish token holders sharing pool for more targeted user acquisition
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