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سعر Drep (DREP) المباشر لليوم هو USD 0.00396776 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 227.58K . يتم تحديث سعر DREP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Drep الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.37K - تغيير سعر Drep خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 57.41M

أداء سعر Drep (DREP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Drep مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Drep مقابل USD هو $ -0.0002542465 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Drep مقابل USD هو $ -0.0014630039 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Drep مقابل USD هو $ -0.000962152718900296 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ -0.0002542465 -6.40% 60 يوم $ -0.0014630039 -36.87% 90 يوم $ -0.000962152718900296 -19.51%

تحليل سعر Drep (DREP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Drep: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00380861$ 0.00380861 $ 0.00380861 24 ساعة مرتفع $ 0.00426692$ 0.00426692 $ 0.00426692 عالية طوال الوقت $ 3.98$ 3.98 $ 3.98 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -11.64%

معلومات سوق Drep (DREP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: