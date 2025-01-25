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سعر Dream Play Liquidity Medallion (DPLIQ) المباشر لليوم هو USD 1.2 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DPLIQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dream Play Liquidity Medallion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 639.16 - تغيير سعر Dream Play Liquidity Medallion خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dream Play Liquidity Medallion (DPLIQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dream Play Liquidity Medallion مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dream Play Liquidity Medallion مقابل USD هو $ +0.4455984000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dream Play Liquidity Medallion مقابل USD هو $ -0.9726956400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dream Play Liquidity Medallion مقابل USD هو $ -57.38457323270252 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.4455984000 +37.13% 60 يوم $ -0.9726956400 -81.05% 90 يوم $ -57.38457323270252 -97.95%

تحليل سعر Dream Play Liquidity Medallion (DPLIQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dream Play Liquidity Medallion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 441.37$ 441.37 $ 441.37 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -50.32%

معلومات سوق Dream Play Liquidity Medallion (DPLIQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: