سعر Dream Play Liquidity Medallion (DPLIQ)
سعر Dream Play Liquidity Medallion (DPLIQ) المباشر لليوم هو USD 1.2. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DPLIQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dream Play Liquidity Medallion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 639.16
- تغيير سعر Dream Play Liquidity Medallion خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dream Play Liquidity Medallion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dream Play Liquidity Medallion مقابل USD هو $ +0.4455984000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dream Play Liquidity Medallion مقابل USD هو $ -0.9726956400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dream Play Liquidity Medallion مقابل USD هو $ -57.38457323270252 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.4455984000
|+37.13%
|60 يوم
|$ -0.9726956400
|-81.05%
|90 يوم
|$ -57.38457323270252
|-97.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dream Play Liquidity Medallion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-50.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dream play liquidity medallion DPLIQ is a groundbreaking token that fuels the synergy between Dreamplay and the Humanity Protocol ecosystem. This innovative token empowers users to seamlessly participate in decentralized platforms that blend human creativity and advanced blockchain technology. Dreamplay provides creators with the tools and resources they need to develop and launch innovative projects, fostering a thriving community of creative individuals.
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