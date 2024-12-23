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سعر Dream machine ($DREAM) المباشر لليوم هو USD 0.00117636 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 228.46K . يتم تحديث سعر $DREAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dream machine الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.02K - تغيير سعر Dream machine خلال اليوم هو -6.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 194.21M

أداء سعر Dream machine ($DREAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dream machine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dream machine مقابل USD هو $ -0.0008977498 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dream machine مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dream machine مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.03% 30 يوم $ -0.0008977498 -76.31% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dream machine ($DREAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dream machine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00116328$ 0.00116328 $ 0.00116328 24 ساعة مرتفع $ 0.00129933$ 0.00129933 $ 0.00129933 عالية طوال الوقت $ 0.00554032$ 0.00554032 $ 0.00554032 تغير السعر (1 ساعة) +1.12% تغير السعر (1يوم) -6.03% تغير السعر (7 أيام) -43.49%

معلومات سوق Dream machine ($DREAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: