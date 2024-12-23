سعر Dream machine ($DREAM)
سعر Dream machine ($DREAM) المباشر لليوم هو USD 0.00117636. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 228.46K. يتم تحديث سعر $DREAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dream machine الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.02K
- تغيير سعر Dream machine خلال اليوم هو -6.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 194.21M
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خلال اليوم، كان سعر Dream machine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dream machine مقابل USD هو $ -0.0008977498 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dream machine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dream machine مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.03%
|30 يوم
|$ -0.0008977498
|-76.31%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dream machine: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.12%
-6.03%
-43.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Death to scamfulencers and KOLs pumping and dumping, this is to embark on that journey with Ai meta changing the landscape of meme tokens. Memes represent and idea/ideas, emotions, capture personalities and so on. Its a return to pictography one of the first human languages. This represents the idea and feelings of those who want change in the space of meme coins. Dream machine will go as far as the community wants to take it.
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