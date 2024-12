ما هو Dream machine ( $DREAM )

Death to scamfulencers and KOLs pumping and dumping, this is to embark on that journey with Ai meta changing the landscape of meme tokens. Memes represent and idea/ideas, emotions, capture personalities and so on. Its a return to pictography one of the first human languages. This represents the idea and feelings of those who want change in the space of meme coins. Dream machine will go as far as the community wants to take it.

المصدر Dream machine ($DREAM) الموقع الرسمي