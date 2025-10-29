معلومات سعر Drawnblade (BLADE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.24% تغير السعر (7 أيام) -6.70% تغير السعر (7 أيام) -6.70%

سعر Drawnblade (BLADE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BLADE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBLADE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BLADE -- على مدار الساعة الماضية، -1.24% على مدار 24 ساعة، و -6.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Drawnblade (BLADE)

القيمة السوقية $ 56.81K$ 56.81K $ 56.81K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 56.81K$ 56.81K $ 56.81K إمداد دورة التداول 999.97M 999.97M 999.97M إجمالي العرض 999,973,317.231857 999,973,317.231857 999,973,317.231857

القيمة السوقية الحالية لـ Drawnblade هي $ 56.81K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLADE يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999973317.231857. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 56.81K.