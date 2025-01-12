سعر Drako (DRAKO)
سعر Drako (DRAKO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 71.50K. يتم تحديث سعر DRAKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Drako الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 384.22
- تغيير سعر Drako خلال اليوم هو -3.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T
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خلال اليوم، كان سعر Drako مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Drako مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Drako مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Drako مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.92%
|30 يوم
|$ 0
|-34.06%
|60 يوم
|$ 0
|-38.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Drako: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
-3.92%
-20.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Drako's Tale: A silly dragon's adventure in the world of solana
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