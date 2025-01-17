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سعر draiftking (DKING) المباشر لليوم هو USD 1.13 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.64M . يتم تحديث سعر DKING مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق draiftking الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 917.30K - تغيير سعر draiftking خلال اليوم هو -4.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M

أداء سعر draiftking (DKING) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر draiftking مقابل USD هو $ -0.055438024567973 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر draiftking مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر draiftking مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر draiftking مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.055438024567973 -4.69% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر draiftking (DKING)

اكتشف أحدث تحليلات سعر draiftking: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.984837$ 0.984837 $ 0.984837 24 ساعة مرتفع $ 1.31$ 1.31 $ 1.31 عالية طوال الوقت $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 تغير السعر (1 ساعة) -9.07% تغير السعر (1يوم) -4.69% تغير السعر (7 أيام) -10.24%

معلومات سوق draiftking (DKING)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: