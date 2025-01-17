سعر draiftking (DKING)
سعر draiftking (DKING) المباشر لليوم هو USD 1.13. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.64M. يتم تحديث سعر DKING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق draiftking الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 917.30K
- تغيير سعر draiftking خلال اليوم هو -4.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.00M
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خلال اليوم، كان سعر draiftking مقابل USD هو $ -0.055438024567973 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر draiftking مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر draiftking مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر draiftking مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.055438024567973
|-4.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر draiftking: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-9.07%
-4.69%
-10.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Draiftking is an agentic sports betting DAO leveraging CreatorBid's agent ecosystem and Score Vision's computer vision technology. The platform transforms sports betting into mathematical equations through its dual wager system, where investors can stake $DKING to access AI-driven strategies or contribute specialized pools. Revenue flows back to token holders through a transparent DAO structure.
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