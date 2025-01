ما هو draiftking ( DKING )

Draiftking is an agentic sports betting DAO leveraging CreatorBid's agent ecosystem and Score Vision's computer vision technology. The platform transforms sports betting into mathematical equations through its dual wager system, where investors can stake $DKING to access AI-driven strategies or contribute specialized pools. Revenue flows back to token holders through a transparent DAO structure.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!