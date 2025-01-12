سعر Dragy (DRAGY)
سعر Dragy (DRAGY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DRAGY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dragy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.29
- تغيير سعر Dragy خلال اليوم هو +1.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dragy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dragy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dragy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dragy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.46%
|30 يوم
|$ 0
|-22.15%
|60 يوم
|$ 0
|-27.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dragy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.46%
-12.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dragy, the innovative meta coin built exclusively on the Solana blockchain, transcends the traditional boundaries of a simple memecoin. Going beyond the speculative nature of many cryptocurrencies, Dragy positions itself as a catalyst for sustainable change within the crypto landscape. With a visionary approach, the project aims to introduce novel utilities and groundbreaking developments that set it apart from the crowd. As 2024 unfolds, Dragy aligns itself with the auspicious Year of the Dragon in the Chinese zodiac, symbolizing strength, prosperity, and good fortune. Bolstered by a robust team of experienced developers and supported by influential partners working behind the scenes, Dragy is on a trajectory to captivate the interest of investors and emerge as a leading player in the crypto elite. Joining Dragy's premium community promises to be a thrilling journey, filled with exciting developments and transformative utilities that contribute to the project's ascent to the pinnacle of the crypto world. The future of Dragy beckons, inviting enthusiasts to participate in its groundbreaking journey now.
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