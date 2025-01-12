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سعر Dragunova Bot (NOVA) المباشر لليوم هو USD 0.00318012 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NOVA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dragunova Bot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 112.03 - تغيير سعر Dragunova Bot خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dragunova Bot (NOVA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dragunova Bot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dragunova Bot مقابل USD هو $ -0.0021749807 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dragunova Bot مقابل USD هو $ -0.0020637255 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dragunova Bot مقابل USD هو $ -0.005811466659597522 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0021749807 -68.39% 60 يوم $ -0.0020637255 -64.89% 90 يوم $ -0.005811466659597522 -64.63%

تحليل سعر Dragunova Bot (NOVA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dragunova Bot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.055427$ 0.055427 $ 0.055427 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -9.15%

معلومات سوق Dragunova Bot (NOVA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: