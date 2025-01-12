سعر DragonWifBeard (DWB)
سعر DragonWifBeard (DWB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 292.13K. يتم تحديث سعر DWB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DragonWifBeard الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.50K
- تغيير سعر DragonWifBeard خلال اليوم هو -9.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.90M
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خلال اليوم، كان سعر DragonWifBeard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DragonWifBeard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DragonWifBeard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DragonWifBeard مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.58%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DragonWifBeard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.57%
-9.58%
-15.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet DragonWifBeard: The world's first AI-powered pet dragon! More Than Just Scales: DragonWifBeard is a real-life bearded dragon revolutionizing the pet experience. He's not just any reptile – he's equipped with cutting-edge Eliza AI agent, giving him a unique personality and the ability to interact with his environment in unprecedented ways. The Future of Companionship: This groundbreaking project merges the love for pets with the limitless possibilities of AI. Witness the dawn of a new era in companionship with DragonWithBeard.
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