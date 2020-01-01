توكنوميكس DragonMaster Totem (TOTEM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DragonMaster Totem (TOTEM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DragonMaster Totem (TOTEM) DragonMaster is the first blockchain-based Metaverse game that blends RTS, MOBA, Collection, and Play-to-Earn gameplay. The land system will be introduced in the future, allowing players to freely develop their own home towns, defend against opponents through appropriate deployment, empower themselves through battles and resource plundering, and engage in group engagements. الموقع الرسمي: https://www.dragonmaster.co/ اشتر TOTEM الآن!

توكنوميكس DragonMaster Totem (TOTEM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DragonMaster Totem (TOTEM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 210.51M $ 210.51M $ 210.51M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 100.02K $ 100.02K $ 100.02K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.104476 $ 0.104476 $ 0.104476 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00047508 $ 0.00047508 $ 0.00047508 معرفة المزيد عن سعر DragonMaster Totem (TOTEM)

توكنوميكس DragonMaster Totem (TOTEM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DragonMaster Totem (TOTEM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TOTEM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TOTEM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TOTEM، استكشف السعر المباشر لتوكن TOTEM!

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