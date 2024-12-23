سعر Dragon Sun (DRGN)
سعر Dragon Sun (DRGN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 108.03K. يتم تحديث سعر DRGN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dragon Sun الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.62
- تغيير سعر Dragon Sun خلال اليوم هو -0.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DRGN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DRGN.
خلال اليوم، كان سعر Dragon Sun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dragon Sun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dragon Sun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dragon Sun مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.78%
|30 يوم
|$ 0
|-2.61%
|60 يوم
|$ 0
|-82.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dragon Sun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.78%
-15.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dragon Sun ($DRGN) is a Tron-based memecoin that draws on the powerful symbolism of a dragon to represent the fusion of eastern and western political ideologies within the Tron ecosystem. The project aims to create a unique and engaging community by leveraging this cultural and political narrative, offering a fresh and intriguing theme for crypto enthusiasts. As the newest fire-breather in the Tron ecosystem, Dragon Sun is all about bringing people together through a shared interest in mythology and crypto.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DRGN إلى AUD
A$--
|1 DRGN إلى GBP
￡--
|1 DRGN إلى EUR
€--
|1 DRGN إلى USD
$--
|1 DRGN إلى MYR
RM--
|1 DRGN إلى TRY
₺--
|1 DRGN إلى JPY
¥--
|1 DRGN إلى RUB
₽--
|1 DRGN إلى INR
₹--
|1 DRGN إلى IDR
Rp--
|1 DRGN إلى PHP
₱--
|1 DRGN إلى EGP
￡E.--
|1 DRGN إلى BRL
R$--
|1 DRGN إلى CAD
C$--
|1 DRGN إلى BDT
৳--
|1 DRGN إلى NGN
₦--
|1 DRGN إلى UAH
₴--
|1 DRGN إلى VES
Bs--
|1 DRGN إلى PKR
Rs--
|1 DRGN إلى KZT
₸--
|1 DRGN إلى THB
฿--
|1 DRGN إلى TWD
NT$--
|1 DRGN إلى CHF
Fr--
|1 DRGN إلى HKD
HK$--
|1 DRGN إلى MAD
.د.م--