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سعر Dragon Sun (DRGN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 108.03K . يتم تحديث سعر DRGN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dragon Sun الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.62 - تغيير سعر Dragon Sun خلال اليوم هو -0.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Dragon Sun (DRGN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dragon Sun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dragon Sun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dragon Sun مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dragon Sun مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.78% 30 يوم $ 0 -2.61% 60 يوم $ 0 -82.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dragon Sun (DRGN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dragon Sun: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.070449$ 0.070449 $ 0.070449 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.78% تغير السعر (7 أيام) -15.63%

معلومات سوق Dragon Sun (DRGN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: