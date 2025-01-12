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سعر Dragon Soul Token (DST) المباشر لليوم هو USD 0.0019695 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dragon Soul Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.87K - تغيير سعر Dragon Soul Token خلال اليوم هو +2.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dragon Soul Token (DST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dragon Soul Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dragon Soul Token مقابل USD هو $ +0.0000299425 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dragon Soul Token مقابل USD هو $ -0.0001725681 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dragon Soul Token مقابل USD هو $ +0.0000844868262206438 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.68% 30 يوم $ +0.0000299425 +1.52% 60 يوم $ -0.0001725681 -8.76% 90 يوم $ +0.0000844868262206438 +4.48%

تحليل سعر Dragon Soul Token (DST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dragon Soul Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00190085$ 0.00190085 $ 0.00190085 24 ساعة مرتفع $ 0.00200127$ 0.00200127 $ 0.00200127 عالية طوال الوقت $ 0.0480979$ 0.0480979 $ 0.0480979 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) +2.68% تغير السعر (7 أيام) +4.60%

معلومات سوق Dragon Soul Token (DST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: