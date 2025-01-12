سعر Dragon Soul Token (DST)
سعر Dragon Soul Token (DST) المباشر لليوم هو USD 0.0019695. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dragon Soul Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.87K
- تغيير سعر Dragon Soul Token خلال اليوم هو +2.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dragon Soul Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dragon Soul Token مقابل USD هو $ +0.0000299425 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dragon Soul Token مقابل USD هو $ -0.0001725681 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dragon Soul Token مقابل USD هو $ +0.0000844868262206438 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.68%
|30 يوم
|$ +0.0000299425
|+1.52%
|60 يوم
|$ -0.0001725681
|-8.76%
|90 يوم
|$ +0.0000844868262206438
|+4.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dragon Soul Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
+2.68%
+4.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? League of Kingdoms is the first Web3 MMORTS, launched in '20. We have since then been operating the game. What makes your project unique? Our project is unique in that it is one of the few operating Web3 game projects out there. We are the only a16z crypto portfolio in South Korea, and also the only game project in Korea to ICO via Binance Launchpad. History of your project. Founded in '20. Token launched in '22 via Binance Launchpad. What’s next for your project? We are launching a new game around EOY, using the same $LOKA token and the Drago NFTs. What can your token be used for? $DST is a utility token, used for breeding our Drago NFTs.
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