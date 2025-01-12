سعر Dragon Mainland Shards (DMS)
سعر Dragon Mainland Shards (DMS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DMS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dragon Mainland Shards الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.19K
- تغيير سعر Dragon Mainland Shards خلال اليوم هو -3.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dragon Mainland Shards مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dragon Mainland Shards مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dragon Mainland Shards مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dragon Mainland Shards مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.13%
|30 يوم
|$ 0
|-2.99%
|60 يوم
|$ 0
|-3.51%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dragon Mainland Shards: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
-3.13%
+9.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dragon Mainland Shards (DMS) is the ecosystem and governance token of the Dragon Mainland. The total supply of DMS is 1,000,000,000 and no additional DMS will ever be issued. Team, Advisor, and mining reward tokens are locked and released monthly in equal increments over the 60 months.
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