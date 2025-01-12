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سعر Dragon Mainland Shards (DMS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DMS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dragon Mainland Shards الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.19K - تغيير سعر Dragon Mainland Shards خلال اليوم هو -3.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dragon Mainland Shards (DMS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dragon Mainland Shards مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dragon Mainland Shards مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dragon Mainland Shards مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dragon Mainland Shards مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.13% 30 يوم $ 0 -2.99% 60 يوم $ 0 -3.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dragon Mainland Shards (DMS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dragon Mainland Shards: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) -3.13% تغير السعر (7 أيام) +9.70%

معلومات سوق Dragon Mainland Shards (DMS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: