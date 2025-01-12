سعر Dragon Licat (LICAT)
سعر Dragon Licat (LICAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LICAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dragon Licat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.16
- تغيير سعر Dragon Licat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LICAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LICAT.
خلال اليوم، كان سعر Dragon Licat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dragon Licat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dragon Licat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dragon Licat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-18.87%
|60 يوم
|$ 0
|-13.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dragon Licat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
National Chinese Cat. Dragon Licat emerges as most loyal and intelligent cat breed, adopted as a chinese national Cat and now it pledged to lead crypto adoption in China. The Dragon Li cat is known for its very playful and inquisitive nature. Dragon is a potent symbol in Chinese folklore, standing for power and good luck.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LICAT إلى AUD
A$--
|1 LICAT إلى GBP
￡--
|1 LICAT إلى EUR
€--
|1 LICAT إلى USD
$--
|1 LICAT إلى MYR
RM--
|1 LICAT إلى TRY
₺--
|1 LICAT إلى JPY
¥--
|1 LICAT إلى RUB
₽--
|1 LICAT إلى INR
₹--
|1 LICAT إلى IDR
Rp--
|1 LICAT إلى PHP
₱--
|1 LICAT إلى EGP
￡E.--
|1 LICAT إلى BRL
R$--
|1 LICAT إلى CAD
C$--
|1 LICAT إلى BDT
৳--
|1 LICAT إلى NGN
₦--
|1 LICAT إلى UAH
₴--
|1 LICAT إلى VES
Bs--
|1 LICAT إلى PKR
Rs--
|1 LICAT إلى KZT
₸--
|1 LICAT إلى THB
฿--
|1 LICAT إلى TWD
NT$--
|1 LICAT إلى CHF
Fr--
|1 LICAT إلى HKD
HK$--
|1 LICAT إلى MAD
.د.م--