توكنوميكس Dragon Crypto Aurum (DCAU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dragon Crypto Aurum (DCAU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dragon Crypto Aurum (DCAU) Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms. الموقع الرسمي: https://dragoncrypto.io/ اشتر DCAU الآن!

توكنوميكس Dragon Crypto Aurum (DCAU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dragon Crypto Aurum (DCAU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 127.64K $ 127.64K $ 127.64K إجمالي العرض: $ 154.13K $ 154.13K $ 154.13K العرض المتداول: $ 151.70K $ 151.70K $ 151.70K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 129.68K $ 129.68K $ 129.68K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 177.5 $ 177.5 $ 177.5 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.62809 $ 0.62809 $ 0.62809 السعر الحالي: $ 0.848902 $ 0.848902 $ 0.848902 معرفة المزيد عن سعر Dragon Crypto Aurum (DCAU)

توكنوميكس Dragon Crypto Aurum (DCAU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dragon Crypto Aurum (DCAU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DCAU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DCAU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DCAU، استكشف السعر المباشر لتوكن DCAU!

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