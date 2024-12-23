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سعر Dragon Crypto Aurum (DCAU) المباشر لليوم هو USD 0.933809 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 141.66K . يتم تحديث سعر DCAU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dragon Crypto Aurum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 398.97 - تغيير سعر Dragon Crypto Aurum خلال اليوم هو +0.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 151.70K

أداء سعر Dragon Crypto Aurum (DCAU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dragon Crypto Aurum مقابل USD هو $ +0.00403077 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dragon Crypto Aurum مقابل USD هو $ -0.2025109556 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dragon Crypto Aurum مقابل USD هو $ -0.4413916241 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dragon Crypto Aurum مقابل USD هو $ -1.3341117205592675 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00403077 +0.43% 30 يوم $ -0.2025109556 -21.68% 60 يوم $ -0.4413916241 -47.26% 90 يوم $ -1.3341117205592675 -58.82%

تحليل سعر Dragon Crypto Aurum (DCAU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dragon Crypto Aurum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.910554$ 0.910554 $ 0.910554 24 ساعة مرتفع $ 0.949401$ 0.949401 $ 0.949401 عالية طوال الوقت $ 177.5$ 177.5 $ 177.5 تغير السعر (1 ساعة) +2.22% تغير السعر (1يوم) +0.43% تغير السعر (7 أيام) -10.39%

معلومات سوق Dragon Crypto Aurum (DCAU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: