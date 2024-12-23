سعر Dragon Crypto Aurum (DCAU)
سعر Dragon Crypto Aurum (DCAU) المباشر لليوم هو USD 0.933809. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 141.66K. يتم تحديث سعر DCAU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dragon Crypto Aurum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 398.97
- تغيير سعر Dragon Crypto Aurum خلال اليوم هو +0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 151.70K
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خلال اليوم، كان سعر Dragon Crypto Aurum مقابل USD هو $ +0.00403077 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dragon Crypto Aurum مقابل USD هو $ -0.2025109556 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dragon Crypto Aurum مقابل USD هو $ -0.4413916241 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dragon Crypto Aurum مقابل USD هو $ -1.3341117205592675 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00403077
|+0.43%
|30 يوم
|$ -0.2025109556
|-21.68%
|60 يوم
|$ -0.4413916241
|-47.26%
|90 يوم
|$ -1.3341117205592675
|-58.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dragon Crypto Aurum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.22%
+0.43%
-10.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dragon Crypto Gaming (DCG) builds groundbreaking gaming experiences on the blockchain. For a deep dive into Dragon Crypto Gaming, please visit: https://dragoncrypto.io/ Dragon Crypto Aurum (DCAU) serves as a utility token that drives the in-game economy of various DCG game offerings. DCAU is used to purchase NFT game avatars and is required to perform important in-game actions such as battling and healing. For more information, please visit: https://aurumdraconis.dragoncrypto.io https://tinydragon.games/ DCAU is 100% community-owned and fully minted. It has also become deflationary through various in-game token burn mechanisms.
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