سعر Dragoma (DMA)
سعر Dragoma (DMA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dragoma الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.58
- تغيير سعر Dragoma خلال اليوم هو +0.61%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dragoma مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dragoma مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dragoma مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dragoma مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.61%
|30 يوم
|$ 0
|-4.35%
|60 يوم
|$ 0
|-3.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dragoma: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.61%
-0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dragoma is a Web3 lifestyle sports application with built-in GameFi and SocialFi elements, built on the polygon network.In order to implement the privatization of Web3 assets, we adopt a dual-token economic model and NFT the in-app assets to ensure an open and transparent economic ecology.And How to Train Your Dragon was one of the first major games to use the power and flexibility of the Polygon network. You can form dragon training teams to compete with others and earn rewards through training, challenges, battles, breeding, building, and more.
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