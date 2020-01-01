توكنوميكس Drago (DRAGO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Drago (DRAGO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Drago (DRAGO) $DRAGO is a revolutionary cryptocurrency dedicated to commemorating the auspicious Year of the $Dragon in 2024. Inspired by the rich symbolism and cultural significance associated with this mythical creature, $DRAGO aims to captivate the global crypto community with its unique features and potential for growth. Total Supply: 10,000,000 $DRAGO Embracing the spirit of the Dragon, $DRAGO 2024 offers investors and enthusiasts an opportunity to ride the wave of prosperity and good fortune. This cryptocurrency embodies the dragon's attributes of power, strength, and wisdom, fostering a sense of resilience and determination within its community. Built on Solana network, $DRAGO guarantees rapid transaction speeds with low fees, transparency and immutability, ensuring that each transaction is securely recorded and verified. Furthermore, $DRAGO is committed to fostering a vibrant and inclusive community, encouraging collaboration and knowledge-sharing among its members. Regular updates, educational resources, and community-driven initiatives ensure that every participant has the opportunity to engage and contribute to the growth of $DRAGO in 2024. By combining the allure of the Year of the Dragon with the cutting-edge world of cryptocurrency, $DRAGO presents a unique investment opportunity for those seeking to align themselves with the spirit of prosperity and fortune. Join the $DRAGO community today and embrace the power of the Dragon in the world of cryptocurrency. Lp is burnt, in january we’ll list on MEXC + BITMART الموقع الرسمي: https://drago.network/ الوثيقة البيضاء: https://drago.network/ اشتر DRAGO الآن!

توكنوميكس Drago (DRAGO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Drago (DRAGO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 36.89K $ 36.89K $ 36.89K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.186982 $ 0.186982 $ 0.186982 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00159787 $ 0.00159787 $ 0.00159787 السعر الحالي: $ 0.00368893 $ 0.00368893 $ 0.00368893 معرفة المزيد عن سعر Drago (DRAGO)

توكنوميكس Drago (DRAGO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Drago (DRAGO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DRAGO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DRAGO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DRAGO، استكشف السعر المباشر لتوكن DRAGO!

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