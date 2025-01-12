سعر Drago (DRAGO)
سعر Drago (DRAGO) المباشر لليوم هو USD 0.00407639. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DRAGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Drago الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.52
- تغيير سعر Drago خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DRAGO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DRAGO.
خلال اليوم، كان سعر Drago مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Drago مقابل USD هو $ -0.0007108502 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Drago مقابل USD هو $ -0.0009854974 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Drago مقابل USD هو $ +0.000035614336826531 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ -0.0007108502
|-17.43%
|60 يوم
|$ -0.0009854974
|-24.17%
|90 يوم
|$ +0.000035614336826531
|+0.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Drago: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.06%
-9.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$DRAGO is a revolutionary cryptocurrency dedicated to commemorating the auspicious Year of the $Dragon in 2024. Inspired by the rich symbolism and cultural significance associated with this mythical creature, $DRAGO aims to captivate the global crypto community with its unique features and potential for growth. Total Supply: 10,000,000 $DRAGO Embracing the spirit of the Dragon, $DRAGO 2024 offers investors and enthusiasts an opportunity to ride the wave of prosperity and good fortune. This cryptocurrency embodies the dragon's attributes of power, strength, and wisdom, fostering a sense of resilience and determination within its community. Built on Solana network, $DRAGO guarantees rapid transaction speeds with low fees, transparency and immutability, ensuring that each transaction is securely recorded and verified. Furthermore, $DRAGO is committed to fostering a vibrant and inclusive community, encouraging collaboration and knowledge-sharing among its members. Regular updates, educational resources, and community-driven initiatives ensure that every participant has the opportunity to engage and contribute to the growth of $DRAGO in 2024. By combining the allure of the Year of the Dragon with the cutting-edge world of cryptocurrency, $DRAGO presents a unique investment opportunity for those seeking to align themselves with the spirit of prosperity and fortune. Join the $DRAGO community today and embrace the power of the Dragon in the world of cryptocurrency. Lp is burnt, in january we’ll list on MEXC + BITMART
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 DRAGO إلى AUD
A$0.0066037518
|1 DRAGO إلى GBP
￡0.0033018759
|1 DRAGO إلى EUR
€0.0039540983
|1 DRAGO إلى USD
$0.00407639
|1 DRAGO إلى MYR
RM0.0183029911
|1 DRAGO إلى TRY
₺0.144304206
|1 DRAGO إلى JPY
¥0.6427244113
|1 DRAGO إلى RUB
₽0.4142835157
|1 DRAGO إلى INR
₹0.3512625263
|1 DRAGO إلى IDR
Rp66.8260548816
|1 DRAGO إلى PHP
₱0.24050701
|1 DRAGO إلى EGP
￡E.0.205857695
|1 DRAGO إلى BRL
R$0.0249475068
|1 DRAGO إلى CAD
C$0.0058700016
|1 DRAGO إلى BDT
৳0.4994800667
|1 DRAGO إلى NGN
₦6.3495073557
|1 DRAGO إلى UAH
₴0.1731242833
|1 DRAGO إلى VES
Bs0.21604867
|1 DRAGO إلى PKR
Rs1.1402478108
|1 DRAGO إلى KZT
₸2.1613835058
|1 DRAGO إلى THB
฿0.1413692052
|1 DRAGO إلى TWD
NT$0.1349692729
|1 DRAGO إلى CHF
Fr0.0037095149
|1 DRAGO إلى HKD
HK$0.0317143142
|1 DRAGO إلى MAD
.د.م0.0411307751