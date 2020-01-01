توكنوميكس Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Draggy 0x62 (DRAGGY0X62)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) Draggy, a memecoin inspired by Matt Furie's fantasy book "The Night Rider," features a courageous character named Draggy. Draggy ventures through a fantastical world teeming with magical creatures, encountering friendly companions like a frog, a rat, and a bat. Together, this unlikely fellowship bravely confronts the mysteries of this mystical land. الموقع الرسمي: https://draggy0x62.wtf/ اشتر DRAGGY0X62 الآن!

توكنوميكس Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Draggy 0x62 (DRAGGY0X62)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.66K $ 15.66K $ 15.66K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00001566 $ 0.00001566 $ 0.00001566 معرفة المزيد عن سعر Draggy 0x62 (DRAGGY0X62)

توكنوميكس Draggy 0x62 (DRAGGY0X62): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DRAGGY0X62 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DRAGGY0X62 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DRAGGY0X62، استكشف السعر المباشر لتوكن DRAGGY0X62!

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