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سعر Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DRAGGY0X62 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Draggy 0x62 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.48 - تغيير سعر Draggy 0x62 خلال اليوم هو +0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Draggy 0x62 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Draggy 0x62 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Draggy 0x62 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Draggy 0x62 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.26% 30 يوم $ 0 -64.50% 60 يوم $ 0 -66.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Draggy 0x62 (DRAGGY0X62)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Draggy 0x62: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.26% تغير السعر (7 أيام) -35.12%

معلومات سوق Draggy 0x62 (DRAGGY0X62)

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