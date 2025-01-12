سعر Draggy 0x62 (DRAGGY0X62)
سعر Draggy 0x62 (DRAGGY0X62) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DRAGGY0X62 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Draggy 0x62 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 118.48
- تغيير سعر Draggy 0x62 خلال اليوم هو +0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Draggy 0x62 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Draggy 0x62 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Draggy 0x62 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Draggy 0x62 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.26%
|30 يوم
|$ 0
|-64.50%
|60 يوم
|$ 0
|-66.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Draggy 0x62: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.26%
-35.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Draggy, a memecoin inspired by Matt Furie's fantasy book "The Night Rider," features a courageous character named Draggy. Draggy ventures through a fantastical world teeming with magical creatures, encountering friendly companions like a frog, a rat, and a bat. Together, this unlikely fellowship bravely confronts the mysteries of this mystical land.
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