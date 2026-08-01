سعر Draggable Aktionariat AG اليوم

السعر المباشر لمشروع Draggable Aktionariat AG (DAKS) اليوم هو $ 6.19، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DAKS الحالي إلى USD هو $ 6.19 لكل DAKS.

يحتل Draggable Aktionariat AG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,952,106، مع عرض متداول قدره 800.00K DAKS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DAKS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.32، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 6.19.

على المدى القصير، تحرك DAKS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.11K.

معلومات سوق Draggable Aktionariat AG (DAKS)

القيمة السوقية $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M الحجم (24 ساعة) $ 1.11K$ 1.11K $ 1.11K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M إمداد دورة التداول 800.00K 800.00K 800.00K إجمالي العرض 800,000.0 800,000.0 800,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Draggable Aktionariat AG هي $ 4.95M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.11K. العرض المتداول لـ DAKS يبلغ 800.00K، مع إجمالي عرض 800000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.95M.