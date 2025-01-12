سعر Draft (DRAFT)
سعر Draft (DRAFT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DRAFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Draft الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.50K
- تغيير سعر Draft خلال اليوم هو +3.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Draft مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Draft مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Draft مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Draft مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.00%
|30 يوم
|$ 0
|-8.33%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Draft: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+3.00%
-11.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Draft fun: The Future of Fantasy Sports - We’re Bringing DFS to Web3! Draft fun is transforming daily fantasy sports (DFS) by bringing it to Web3. It’s simple: predict whether your favorite players will do more or less than their projected stats—like Joe Burrow throwing for over 300 yards or Messi scoring a goal—and win up to 100x your entry fee. With fast cashouts, a wide variety of sports (NFL, NBA, soccer, and more), and a community-driven approach, Draft fun makes sports betting fun, easy, and rewarding. Built on blockchain, it combines the excitement of DFS with the transparency and innovation of Web3. Whether you’re a die-hard fan or just love the thrill of the game, Draft fun is where sports, tech, and big wins come together. Welcome to the future of fantasy sports.
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