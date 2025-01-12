سعر Dracula Fi (FANG)
سعر Dracula Fi (FANG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FANG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dracula Fi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.70
- تغيير سعر Dracula Fi خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Dracula Fi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dracula Fi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dracula Fi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dracula Fi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-4.13%
|60 يوم
|$ 0
|-3.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dracula Fi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dracula Finance is an innovative ve(3,3) DEX protocol built on zkSync Era that rewards users based on their locked tokens and duration. The Bribes Bond feature sets the protocol by trying to solve the inflation issue (decreasing APR) of ve(3,3) through USDC supplied by bonders. At the core of our project lies the $FANG token and its counterpart, the $veFANG. veFANG is in the form of (tradable) veNFT redeemable according to lock time. With $veFANG You can vote in the Dracula Finance gauges to earn yield and you can participate in voting and make your voice heard, fostering the growth and development of the platform.
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