سعر DRAC Network (DRAC)
سعر DRAC Network (DRAC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DRAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DRAC Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.61
- تغيير سعر DRAC Network خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DRAC Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DRAC Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DRAC Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DRAC Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.07%
|30 يوم
|$ 0
|+24.47%
|60 يوم
|$ 0
|-11.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DRAC Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.07%
-0.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DRAC Network is a public chain independently developed based on Ethereum. We launched in the UAE in 2020. Our tenets are people-oriented, decentralization, autonomy, equal rights, and a unique blockchain identity. Before popularizing quantum computing and more efficient transmission, how can decentralization and equality solve? DRAC will use the living biobank to authenticate the uniqueness of the blockchain identity and unravel the decentralization of peace rights with the concept of a people-oriented and autonomous way of faction voting. Self-built ecology includes DEX, cross-chain bridge, NFT minting and auction, wallet, chart, lock-up, etc. At the same time, it also opens up a new world for more blockchain believers and supports the construction of more application DAPPs that adhere to decentralized beliefs.
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