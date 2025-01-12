سعر Dr Solwitz (DOCTOR)
سعر Dr Solwitz (DOCTOR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.89K. يتم تحديث سعر DOCTOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dr Solwitz الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.32
- تغيير سعر Dr Solwitz خلال اليوم هو +0.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر Dr Solwitz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dr Solwitz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dr Solwitz مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dr Solwitz مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.49%
|30 يوم
|$ 0
|-36.96%
|60 يوم
|$ 0
|-7.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dr Solwitz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.49%
-13.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Dr. Solwitz is a unique token on the Solana blockchain that blends the essence of crypto culture with the viral energy of internet memes. At its core, the project embraces the humor, chaos, and unpredictability of the "degen" lifestyle while carving out a niche as the go-to token for meme creators and fans alike. Dr. Solwitz, the fictional character behind the token, symbolizes the dual life of modern crypto enthusiasts. By day, they're risk-taking, high-stakes gamblers in the volatile world of crypto trading. By night, they transform into “surgeons” who skillfully manipulate popular meme characters in order to sustain his trading eager.
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