سعر DPEX (DPEX)
سعر DPEX (DPEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DPEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DPEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.31
- تغيير سعر DPEX خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DPEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DPEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DPEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DPEX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ 0
|-6.79%
|60 يوم
|$ 0
|-6.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DPEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-0.06%
-4.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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