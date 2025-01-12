سعر Dox Squad (DOX)
سعر Dox Squad (DOX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.44K. يتم تحديث سعر DOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dox Squad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.93
- تغيير سعر Dox Squad خلال اليوم هو +0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 894.82M
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خلال اليوم، كان سعر Dox Squad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dox Squad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dox Squad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dox Squad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.74%
|30 يوم
|$ 0
|-26.11%
|60 يوم
|$ 0
|-98.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dox Squad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
+0.74%
-34.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The DOX Squad token is designed with a unique utility focused on transparency and accountability in the crypto space. By holding and using DOX tokens, community members can participate in the process of doxxing shady developers. By holding developers accountable and promoting transparency, we’re helping to create a safer, more trustworthy crypto environment. By utilizing $DOX tokens, users contribute directly to the transparency of the crypto space while benefiting from a decreasing token supply.
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