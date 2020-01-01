توكنوميكس Dove The Dog (DOVE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Dove The Dog (DOVE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Dove The Dog (DOVE) Meet Dove The Dog, the most enchanting pup to ever soar through the heavens! With a coat as white as freshly fallen snow and a pair of majestic wings that shimmer in the sunlight, Dove isn’t your average canine—he’s a celestial guardian sent straight from the clouds to spread love, joy, and a sprinkle of magic wherever he goes. Dove The Dog isn’t just a pet—he’s a symbol of hope, a furry angel who proves that love can lift you to the highest heights. Follow his adventures as he flutters between the heavens and Earth, spreading his celestial charm one wag of his tail at a time! الموقع الرسمي: https://app.streamflow.finance/contract/solana/mainnet/8QR6DQc1J3TQpvzR9MuuaBjddaPuEt78kzRt3NzKFB5D اشتر DOVE الآن!

توكنوميكس Dove The Dog (DOVE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Dove The Dog (DOVE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.76K $ 14.76K $ 14.76K إجمالي العرض: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M العرض المتداول: $ 749.49M $ 749.49M $ 749.49M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.69K $ 19.69K $ 19.69K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00036773 $ 0.00036773 $ 0.00036773 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00001919 $ 0.00001919 $ 0.00001919 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Dove The Dog (DOVE)

توكنوميكس Dove The Dog (DOVE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Dove The Dog (DOVE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DOVE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DOVE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DOVE، استكشف السعر المباشر لتوكن DOVE!

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