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سعر Dove The Dog (DOVE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.04K . يتم تحديث سعر DOVE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dove The Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Dove The Dog خلال اليوم هو +12.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 749.51M

أداء سعر Dove The Dog (DOVE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dove The Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dove The Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dove The Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dove The Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +12.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dove The Dog (DOVE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dove The Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +9.14% تغير السعر (1يوم) +12.34% تغير السعر (7 أيام) -52.11%

معلومات سوق Dove The Dog (DOVE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: