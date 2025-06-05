سعر Dove The Dog (DOVE)
سعر Dove The Dog (DOVE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.04K. يتم تحديث سعر DOVE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dove The Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Dove The Dog خلال اليوم هو +12.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 749.51M
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خلال اليوم، كان سعر Dove The Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dove The Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dove The Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dove The Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.34%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dove The Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+9.14%
+12.34%
-52.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Dove The Dog, the most enchanting pup to ever soar through the heavens! With a coat as white as freshly fallen snow and a pair of majestic wings that shimmer in the sunlight, Dove isn’t your average canine—he’s a celestial guardian sent straight from the clouds to spread love, joy, and a sprinkle of magic wherever he goes. Dove The Dog isn’t just a pet—he’s a symbol of hope, a furry angel who proves that love can lift you to the highest heights. Follow his adventures as he flutters between the heavens and Earth, spreading his celestial charm one wag of his tail at a time!
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