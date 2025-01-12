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سعر Douglas Adams (HHGTTG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.42K . يتم تحديث سعر HHGTTG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Douglas Adams الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.51 - تغيير سعر Douglas Adams خلال اليوم هو -0.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 987.68B

أداء سعر Douglas Adams (HHGTTG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Douglas Adams مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Douglas Adams مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Douglas Adams مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Douglas Adams مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.63% 30 يوم $ 0 -23.10% 60 يوم $ 0 -43.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Douglas Adams (HHGTTG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Douglas Adams: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -0.63% تغير السعر (7 أيام) -5.14%

معلومات سوق Douglas Adams (HHGTTG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: