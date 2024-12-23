سعر Doug the Duck (DOUG)
سعر Doug the Duck (DOUG) المباشر لليوم هو USD 0.00103874. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M. يتم تحديث سعر DOUG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Doug the Duck الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.34K
- تغيير سعر Doug the Duck خلال اليوم هو -14.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر Doug the Duck مقابل USD هو $ -0.000173715223079745 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Doug the Duck مقابل USD هو $ -0.0003168579 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Doug the Duck مقابل USD هو $ -0.0005444784 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Doug the Duck مقابل USD هو $ -0.0001207922771796614 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000173715223079745
|-14.32%
|30 يوم
|$ -0.0003168579
|-30.50%
|60 يوم
|$ -0.0005444784
|-52.41%
|90 يوم
|$ -0.0001207922771796614
|-10.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Doug the Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.32%
-14.32%
-17.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Doug, the duck who got ditched by his pond crew for meme fame, is now flexing his muscles in the wrestling ring, aiming to become the ultimate meme coin. Look out, world, Doug's coming through, and he's not ducking around anymore! He's a degenerate duck on Solana, ready to take down any other meme in his path!
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€0.000986803
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$0.00103874
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RM0.00467433
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¥0.1625731974
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₹0.0882305756
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