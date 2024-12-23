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سعر Doug the Duck (DOUG) المباشر لليوم هو USD 0.00103874 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.03M . يتم تحديث سعر DOUG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Doug the Duck الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.34K - تغيير سعر Doug the Duck خلال اليوم هو -14.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر Doug the Duck (DOUG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doug the Duck مقابل USD هو $ -0.000173715223079745 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Doug the Duck مقابل USD هو $ -0.0003168579 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Doug the Duck مقابل USD هو $ -0.0005444784 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Doug the Duck مقابل USD هو $ -0.0001207922771796614 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000173715223079745 -14.32% 30 يوم $ -0.0003168579 -30.50% 60 يوم $ -0.0005444784 -52.41% 90 يوم $ -0.0001207922771796614 -10.41%

تحليل سعر Doug the Duck (DOUG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Doug the Duck: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.0013648$ 0.0013648 $ 0.0013648 عالية طوال الوقت $ 0.00551302$ 0.00551302 $ 0.00551302 تغير السعر (1 ساعة) -8.32% تغير السعر (1يوم) -14.32% تغير السعر (7 أيام) -17.73%

معلومات سوق Doug the Duck (DOUG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: