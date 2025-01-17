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سعر Dot Finance (PINK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PINK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dot Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 281.43 - تغيير سعر Dot Finance خلال اليوم هو +7.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Dot Finance (PINK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dot Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dot Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dot Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dot Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.31% 30 يوم $ 0 -25.27% 60 يوم $ 0 +36.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dot Finance (PINK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dot Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) +7.31% تغير السعر (7 أيام) +3.01%

معلومات سوق Dot Finance (PINK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: