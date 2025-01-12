سعر Dot Dot Finance (DDD)
سعر Dot Dot Finance (DDD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.53K. يتم تحديث سعر DDD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dot Dot Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 163.71
- تغيير سعر Dot Dot Finance خلال اليوم هو -3.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.86M
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خلال اليوم، كان سعر Dot Dot Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dot Dot Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dot Dot Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dot Dot Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.45%
|30 يوم
|$ 0
|+74.80%
|60 يوم
|$ 0
|-17.82%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dot Dot Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-3.45%
-9.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A yield aggregator for Ellipsis Finance on BNB Smart Chain.
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