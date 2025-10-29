سعر Dosa the Demon (DOSA)
-0.74%
-12.94%
+8.95%
+8.95%
سعر Dosa the Demon (DOSA) في الوقت الحقيقي هو $0.00070275. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOSA بين أدنى سعر $ 0.00069676 وأعلى سعر $ 0.00080722، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOSA على الإطلاق هو $ 0.00220213، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00018326.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOSA -0.74% على مدار الساعة الماضية، -12.94% على مدار 24 ساعة، و +8.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Dosa the Demon هي $ 688.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOSA يبلغ 980.00M، مع إجمالي عرض 980000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 688.69K.
خلال اليوم، كان سعر Dosa the Demon مقابل USD هو $ -0.000104473507638197 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dosa the Demon مقابل USD هو $ -0.0000393318 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dosa the Demon مقابل USD هو $ -0.0003524994 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dosa the Demon مقابل USD هو $ -0.000460972611593098 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000104473507638197
|-12.94%
|30 يوم
|$ -0.0000393318
|-5.59%
|60 يوم
|$ -0.0003524994
|-50.16%
|90 يوم
|$ -0.000460972611593098
|-39.61%
$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.
The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.
DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.
The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.
While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.
At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|10-28 21:35:49
|تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
|10-28 14:23:33
|تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
|10-27 21:40:25
|تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
|10-27 16:29:31
|تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
|10-26 23:17:37
|تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
|10-26 19:10:22
|تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات
