معلومات سعر Dosa the Demon (DOSA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00069676 24 ساعة مرتفع $ 0.00080722 عالية طوال الوقت $ 0.00220213 أدنى سعر $ 0.00018326 تغير السعر (1 ساعة) -0.74% تغير السعر (1يوم) -12.94% تغير السعر (7 أيام) +8.95%

سعر Dosa the Demon (DOSA) في الوقت الحقيقي هو $0.00070275. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOSA بين أدنى سعر $ 0.00069676 وأعلى سعر $ 0.00080722، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOSA على الإطلاق هو $ 0.00220213، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00018326.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOSA -0.74% على مدار الساعة الماضية، -12.94% على مدار 24 ساعة، و +8.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dosa the Demon (DOSA)

القيمة السوقية $ 688.69K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 688.69K إمداد دورة التداول 980.00M إجمالي العرض 980,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dosa the Demon هي $ 688.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOSA يبلغ 980.00M، مع إجمالي عرض 980000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 688.69K.