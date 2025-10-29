سعر Dosa the Demon المباشر اليوم هو 0.00070275 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOSA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOSA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Dosa the Demon المباشر اليوم هو 0.00070275 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DOSA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DOSA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Dosa the Demon

سعر Dosa the Demon (DOSA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DOSA إلى USD:

$0.00070015
$0.00070015$0.00070015
-11.90%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Dosa the Demon (DOSA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:07:37 (UTC+8)

معلومات سعر Dosa the Demon (DOSA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00069676
$ 0.00069676$ 0.00069676
24 ساعة منخفض
$ 0.00080722
$ 0.00080722$ 0.00080722
24 ساعة مرتفع

$ 0.00069676
$ 0.00069676$ 0.00069676

$ 0.00080722
$ 0.00080722$ 0.00080722

$ 0.00220213
$ 0.00220213$ 0.00220213

$ 0.00018326
$ 0.00018326$ 0.00018326

-0.74%

-12.94%

+8.95%

+8.95%

سعر Dosa the Demon (DOSA) في الوقت الحقيقي هو $0.00070275. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOSA بين أدنى سعر $ 0.00069676 وأعلى سعر $ 0.00080722، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOSA على الإطلاق هو $ 0.00220213، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00018326.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOSA -0.74% على مدار الساعة الماضية، -12.94% على مدار 24 ساعة، و +8.95% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dosa the Demon (DOSA)

$ 688.69K
$ 688.69K$ 688.69K

--
----

$ 688.69K
$ 688.69K$ 688.69K

980.00M
980.00M 980.00M

980,000,000.0
980,000,000.0 980,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dosa the Demon هي $ 688.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOSA يبلغ 980.00M، مع إجمالي عرض 980000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 688.69K.

سجل سعر Dosa the Demon (DOSA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dosa the Demon مقابل USD هو $ -0.000104473507638197 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dosa the Demon مقابل USD هو $ -0.0000393318 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dosa the Demon مقابل USD هو $ -0.0003524994 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dosa the Demon مقابل USD هو $ -0.000460972611593098 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000104473507638197-12.94%
30 يوم$ -0.0000393318-5.59%
60 يوم$ -0.0003524994-50.16%
90 يوم$ -0.000460972611593098-39.61%

ما هو Dosa the Demon ( DOSA )

$DOSA is a culture-first memecoin launched on the Hedera network. It was born not from utility promises or roadmaps, but from a desire to build a symbol, one rooted in art, identity, chaos, and rebellion. In a world of AI-generated garbage, derivative clones, and soulless crypto projects, DOSA stands out by doing less and meaning more.

The project draws its strength from three core pillars: handcrafted art, unpredictable lore, and community-driven chaos. Every visual element of DOSA is hand-drawn by a small, tight-knit collective of anonymous artists. The aesthetic leans into the demonic, the twisted, and the surreal reflecting not just the coin, but the emotional state of the degen world it lives in. This isn’t just branding, it’s ritual.

DOSA intentionally avoids the typical Web3 playbook. There’s no roadmap. No Discord. No roadmap tweets promising the same overused utility ideas. Instead, DOSA plays with the idea of possession through memes, through story fragments, and through cult-like alignment with its holders. Owning DOSA is less about what it gives you, and more about what it says about you: you're in on the joke, and part of something bigger, even if that something is unhinged.

The community surrounding DOSA doesn’t behave like a typical crypto fanbase. It acts more like a digital cult united by memes, chaos, and an unspoken understanding of the art. DOSA was never meant to be “just another token.” It was created to be felt.

While many tokens attempt to shoehorn in utility or utility theater, DOSA leans fully into what makes memecoins powerful, culture, storytelling, and energy. It has quickly become one of the most recognizable and respected meme tokens on Hedera, known for its unmatched content, mysterious drops, and an unwavering commitment to doing things differently.

At its core, DOSA is about showing that in Web3, vibes are utility. That strong narrative, distinct art, and cultural resonance can outperform half-baked products. DOSA is a signal. A manifestation. A demon you don’t just hold, you submit to.

المصدر Dosa the Demon (DOSA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Dosa the Demon (USD)

كم ستكون قيمة Dosa the Demon (DOSA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Dosa the Demon (DOSA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Dosa the Demon.

تحقق الآن من توقعات سعر Dosa the Demon!

عملة DOSA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Dosa the Demon (DOSA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Dosa the Demon (DOSA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DOSA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Dosa the Demon (DOSA)

كم يساوي Dosa the Demon (DOSA) اليوم؟
سعر DOSA المباشر في USD هو USD 0.00070275، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DOSA إلى USD الحالي؟
سعر DOSA إلى USD الحالي هو $ 0.00070275. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Dosa the Demon ؟
القيمة السوقية لعملة DOSA هي $ 688.69K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DOSA؟
العرض المتداول لتوكن DOSA هو 980.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DOSA؟
حقق DOSA سعرًا قياسيًا قدره 0.00220213 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DOSA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00018326 DOSA.
ما هو حجم تداول DOSA؟
حجم تداول DOSA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DOSA هذا العام؟
قد يرتفع DOSA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DOSA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:07:37 (UTC+8)

تحديثات Dosa the Demon (DOSA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

