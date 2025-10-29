معلومات سعر Dorol (DRL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 3,828.04 24 ساعة مرتفع $ 3,878.22 عالية طوال الوقت $ 4,469.59 أدنى سعر $ 3,321.49 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -0.60%

سعر Dorol (DRL) في الوقت الحقيقي هو $3,843.17. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DRL بين أدنى سعر $ 3,828.04 وأعلى سعر $ 3,878.22، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDRL على الإطلاق هو $ 4,469.59، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3,321.49.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DRL +0.04% على مدار الساعة الماضية، +0.03% على مدار 24 ساعة، و -0.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Dorol (DRL)

القيمة السوقية $ 51.34K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 38.43B إمداد دورة التداول 13.36 إجمالي العرض 9,999,998.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dorol هي $ 51.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DRL يبلغ 13.36، مع إجمالي عرض 9999998.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 38.43B.