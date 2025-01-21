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سعر DORK LORD COIN (DLORD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DLORD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق DORK LORD COIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.43 - تغيير سعر DORK LORD COIN خلال اليوم هو -3.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر DORK LORD COIN (DLORD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DORK LORD COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر DORK LORD COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر DORK LORD COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر DORK LORD COIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.89% 30 يوم $ 0 -12.93% 60 يوم $ 0 -47.79% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر DORK LORD COIN (DLORD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر DORK LORD COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01614252$ 0.01614252 $ 0.01614252 تغير السعر (1 ساعة) +1.26% تغير السعر (1يوم) -3.89% تغير السعر (7 أيام) +2.69%

معلومات سوق DORK LORD COIN (DLORD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: