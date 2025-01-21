سعر DORK LORD COIN (DLORD)
سعر DORK LORD COIN (DLORD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DLORD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DORK LORD COIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.43
- تغيير سعر DORK LORD COIN خلال اليوم هو -3.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر DORK LORD COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DORK LORD COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DORK LORD COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DORK LORD COIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.89%
|30 يوم
|$ 0
|-12.93%
|60 يوم
|$ 0
|-47.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DORK LORD COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.26%
-3.89%
+2.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DORK LORD is a meme coin on the Solana chain.
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