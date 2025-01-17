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سعر Doric Network (DRC) المباشر لليوم هو USD 0.434969 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DRC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Doric Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.84K - تغيير سعر Doric Network خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Doric Network (DRC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Doric Network مقابل USD هو $ +0.00033379 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Doric Network مقابل USD هو $ -0.0396267198 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Doric Network مقابل USD هو $ -0.0726303841 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Doric Network مقابل USD هو $ -0.1481516300779554 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00033379 +0.08% 30 يوم $ -0.0396267198 -9.11% 60 يوم $ -0.0726303841 -16.69% 90 يوم $ -0.1481516300779554 -25.40%

تحليل سعر Doric Network (DRC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Doric Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.427881$ 0.427881 $ 0.427881 24 ساعة مرتفع $ 0.440578$ 0.440578 $ 0.440578 عالية طوال الوقت $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) +3.27%

معلومات سوق Doric Network (DRC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: